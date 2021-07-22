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أعلنت صحة حماس صباح يوم الخميس، عن تسجيل وفيات وإصابات بكورونا، خلال 24 ساعة بقطاع غزة. وقالت صحة حماس خلال، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 199 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالتي وفاة و(18) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 220 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ:جمالي تراكمي للمصابين 115806 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 974 حالة

اجمالي المتعافين 113746 حالة، اجمالي الوفيات 1086 حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 34 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 98751 شخص