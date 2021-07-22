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: توسعة الجيل الخامس للإنترنت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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السعودية : توسعة شبكة الجيل الخامس للإنترنت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة : توسعة الجيل الخامس للإنترنت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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كشفت شركة الاتصالات (stc)عن توسعة تغطية الجيل الخامس (5G) في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لهذا العام بنسبة 48% مقارنة مع العام الماضي لتوفير تقنيات الاتصالات فائقة السرعة في الحرم المكي والحرم المدني إضافة إلى المشاعر المقدسة وتمكين الخدمات الرقمية لمختلف المستفيدين.

وارتفعت حجم حركة البيانات في شبكة الشركة 40% بسبب التوسع في شبكة الجيل الخامس، في حين زاد عدد القنوات الصوتية الدولية بنسبة 33% موزعة على 8 مقاسم دولية، ورفعت الشركة خطتها التشغيلية للشبكة، ومعدل توفر الشبكات ذات التقنية الأحدث في الجيل الخامس والجيل الرابع، وشهد حج هذا العام تفعيل الشراكة الاستراتيجية لـ stc مع الهيئة الملكية لمكة والمشاعر وشركة كدانة، إذ تم البدء بنقل وتوزيع أكثر من 60،000 مظلة تحمل شعار الشركة على مخيمات حجاج الداخل ومشعر عرفات، بالتعاون مع شركة قنوات التابعة لمجموعة stc وبتنسيق ومتابعة من فريق إدارة منطقة مكة المكرمة في stc، وذلك لضمان تسلّم كل حاج مظلة خاصة به.

وأمّنت إدارة منطقة مكة المكرمة الموافقات اللازمة لتوفير أجهزة الخدمة الذاتية لخدمات stc في مجمع إسكان الحجاج بمشعر منى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وشركات حجاج الداخل مع الشكر للشركة الشقيقة قنوات في توفير الأجهزة.

وفيما يتعلق بحلول التغطية الداخلية تم تخصيص مواقع وحلول تغطية داخلية في المسجد الحرام والمسجد النبوي تم تحديثها إلى تقنية الجيل الخامس، بالتوازي مع هدف الشركة لخلق تجربة حج مبتكرة لضيوف الرحمن خلال موسم 1442 الذي شهد إطلاق خدمات رقمية تقدم لأول مرة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة.

المصرى اليوم

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