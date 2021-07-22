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الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة دار السلام وإصابة 15 برش خرطوش

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الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة دار السلام وإصابة 15 برش خرطوش الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة دار السلام وإصابة 15 برش خرطوش

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض المواقع بشأن إصابة 15 شخص برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج ونقل المصابين ب ( 5 ) سيارات إسعاف، موضحاً أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ من الصحة.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقى مركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج بلاغاً بوقوع مشاجرة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة وعددهم ( 7 أشخاص ) وتبين ( إصابة 4 منهم من بينهم إثنين برش خرطوش وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ) وبحوزة 2 من الطرفين 2 بندقية خرطوش. بسؤالهم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات حول الجيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم