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انهيار والد فتاة «سيارة أوبر» في مكان الحادث.. وقرارات جديدة من النيابة (القصة الكاملة)

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انهيار والد فتاة «سيارة أوبر» في مكان الحادث.. وقرارات جديدة من النيابة (القصة الكاملة) انهيار والد فتاة «سيارة أوبر» في مكان الحادث.. وقرارات جديدة من النيابة (القصة الكاملة)

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أستمعت الاجهزة الأمنية إلى أقوال أسرة المتوفين في سيارة أوبر داخل جراج الهرم، وانهار والد الفتاة بمجرد مشاهدة ابنته في المقعد الخلفي بدون ملابس في حالة تعفن وبجوارها الشاب الذي رفض زواجه منها في وقت سابق.

كشفت مناظرة جثتي الشابين في سيارة أوبر تبين وجود انتفاخ في بسبب درجة الحرارة الشديدة بالإضافة إلى وجودهما 48 ساعة داخل سيارة مغلقة، وقررت النيابة العامة عرض الجثتين على الطب الشرعي لتشريحها لبيان والتأكيد على سبب الوفاة، كما طالبت مباحث الهرم باستكمال التحريات في الواقعة.

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أكدت تحريات مباحث الجيزة بعد تفريغ الكاميرات بمكان الحادث والاستماع إلى أقوال شهود عيان بان الوفاة تمت نتيجة تشبع رئتيي المتوفيان بثاني أكسيد الكربون لعدم وجود التهوية في السيارة بعد غلق منافذ التهوية، وقالت لا توجد شبهة جنائية حتي وصول التقرير النهائي لطب الشرعي واشارات إلى عدم وجود إصابات ظاهرة على جسد المتوفيان.

كشفت التحريات أن المتوفيين كان على علاقة عاطفية منذ 3 سنوات وسبق وان تقدم الشاب لخطبة الفتاة وتم رفض طلبه من اسرتها، مما جعل الفتاة تهرب معه في سيارته فمات معا بالاختناق بعد استنشاق ثاني أكسيد الكربون أثناء علاقة حميمية تمت بينهما لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل السيارة.

كانت شرطة مباحث الهرم تلقي بلاغا بخروج رائحة كريهة من داخل جراج تحت الإنشاء، بدائرة قسم الهرم، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تبين أن سيارة ملاكي داخل محل مستأجر تحت الانشاء يستخدمه سائق أوبر كجراج، تم كسر الباب وعثر في الداخل على جثتي شاب 27 سنة وبجواره فتاة 21 سنة، في المقعد الخلفي للسيارة في حالة تعفن.

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المصرى اليوم

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