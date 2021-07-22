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بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخميس، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال المحافظ في البرقية إنه «يطيب لي ان ابعث لفخامتكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأصدق التهاني بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، تلك الثورة العظيمة التي ستظل عبر العصور رمزا لارادة الشعب الحر الذي التف حول قواته المسلحة الباسلة ليرسي قيم الحرية والعزة والكرامة وليبدأ الوطن صفحة جديدة من تاريخه تسطرها حروف من نور ليعلم العالم اجمع قيم المساواة والعدالة والحريه وستظل هذه الثورة العظيمة حاضرة في قلوب الشعب المصري ونبراثا لشعوب العالم اجمع يستلهمون منها قوة الشعب وارادته وعزيمة«.

وأضاف «أننا يا فخامة الرئيس إذ نحتفل بذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة نسأل الله عز وجل أن يشملكم برعايته وعنايته وان يتحقق لمصرنا العظيمة الخيرو التقدم والتنمية في ظل قيادتك الحكيمة».

كما بعث محافظ القاهرة بيرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء داعيًا الله أن «يحفظ مصر وشعبها وأن تسير مصر دائما على طريق التقدم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».