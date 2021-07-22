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شريف إكرامي: حققنا نقطة تاريخية أمام أفضل منتخبات العالم

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شريف إكرامي: حققنا نقطة تاريخية أمام أفضل منتخبات العالم شريف إكرامي: حققنا نقطة تاريخية أمام أفضل منتخبات العالم

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أشاد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي الأولمبي، خلال مباراة إسبانيا في أولمبياد طوكيو.

وتعادل المنتخب الأولمبي مع إسبانيا سلبيا في مباريات الجولة الاولى من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.

وكتب شريف إكرامي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «نقطة تاريخية مهمه في مشوار منتخبنا أمام أفضل منتخبات العالم، روح ورجولة وقتال اعتادنا أن نراهم من وحوش منتخبنا الأولمبي، فريق كامل يلعب بروح رجل واحد، كل التوفيق أمام الأرجنتين يا أبطال».

يذكر أن المنتخب الأولمبي سوف يلتقي مع الأرجنتين، الأحد المقبل، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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