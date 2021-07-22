أخبار عاجلة

وزير قطاع الأعمال: افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج (فيديو) -
قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك -
مطار مطروح يستقبل 126 سائحا من كازاخستان -
«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري -
قطاع الأعمال: ضخ 21 مليار جنيه استثمارات بالغزل والنسيج ودمج 32 شركة في 8 كيانات -
تصفيات اختيارات مواهب الناشئين بالزمالك في المنوفية والقاهرة والسويس -
راحة للأساسيين أمام مياه البحيرة من التدريب الصباحي غدًا -
إبراهيم القاضي ينفي انباء رحيله عن إنبي ويطالب بتحري الدقة -
البنتاجون: كل الخيارات متاحة للرد على اعتداء إيران -
الرئاسة التونسية تعلن توفر 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تخسر من كوت ديفوار في في بداية مشوارها بـ أولمبياد طوكيو

Print
السعودية تخسر من كوت ديفوار في في بداية مشوارها بـ أولمبياد طوكيو تخسر من كوت ديفوار في في بداية مشوارها بـ أولمبياد طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق منتخب كوت ديفوار الأولمبي لكرة القدم فوزًا ثمينًا على حساب نظيره بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم الخميس 22-7-2021 على استاد نيسان ضمن منافسات المجموعة الرابعة لأولمبياد طوكيو 2020.

تقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق عبدالاله العمري مدافع السعودية في مرماه بالدقيقة 39، وأدرك سالم الدورس التعادل في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 66، لينتهي اللقاء بفوز الإيفواري 2-1.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

رسمياً .. رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الاوليمبي

رسمياً .. رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الاوليمبي

لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق

لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق