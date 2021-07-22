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حقق منتخب كوت ديفوار الأولمبي لكرة القدم فوزًا ثمينًا على حساب نظيره السعودية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم الخميس 22-7-2021 على استاد نيسان ضمن منافسات المجموعة الرابعة لأولمبياد طوكيو 2020.

تقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق عبدالاله العمري مدافع السعودية في مرماه بالدقيقة 39، وأدرك سالم الدورس التعادل في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 66، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الإيفواري 2-1.