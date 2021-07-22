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.. بعد إنهاء مناسك الحج.. "مكفوفون": شعور لا يوصف

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بالفيديو.. بعد إنهاء مناسك الحج.. "مكفوفون": شعور لا يوصف .. بعد إنهاء مناسك الحج.. "مكفوفون": شعور لا يوصف
أشادوا بالجهود التي قدّمتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن بجميع الفئات

بالفيديو.. بعد إنهاء مناسك الحج..

أشاد عدد من المكفوفين بالخدمات التي قدمتها المملكة لضيوف الرحمن، معبرين عن مشاعر الفرح وهم يحققون أمنية العمر بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

وقال الحاج الكفيف "ماجد" شعوري لا يوصف وأنا أقضي حجة العمر، وأنهي فريضة الركن الخامس من أركان الإسلام؛ مشيرًا إلى أنه كان يتصور صعوبة أداء مناسك الحج ولكن كان الواقع خلاف ذلك بعد تلقيه أعلى الخدمات لتسهيل نسكه؛ مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي قدّمتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن بجميع الفئات وتذليل الصعوبات للمسلمين عامة وذوي الإعاقة خاصة، ومثمنًا لجمعية "كفيف" احتضانها المكفوفين وتمكينهم من أداء مناسك حجهم.

من جهته عبر الكفيف "بندر" عن شعور الفرح والسرور وهو ينهي فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وقال: نحمد الله على أن كنا من ضمن حجاج هذا العام، وشعور لا يوصف ونحن ننهي حجة الإسلام؛ مشيدًا بتسهيل الخدمات وعدم وجود أي عوائق رغم أنه من ذوي الإعاقة البصرية.

يُذكر أن 23 حاجًّا كفيفًا أنهوا مناسك حجهم لهذا العام عبر جمعية المكفوفين وسط مشاعر الفرح والسرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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