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وزير قطاع الأعمال: افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج (فيديو)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
مطار مطروح يستقبل 126 سائحا من كازاخستان
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
قطاع الأعمال: ضخ 21 مليار جنيه استثمارات بالغزل والنسيج ودمج 32 شركة في 8 كيانات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
تصفيات اختيارات مواهب الناشئين بالزمالك في المنوفية والقاهرة والسويس
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
راحة للأساسيين أمام مياه البحيرة من التدريب الصباحي غدًا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
إبراهيم القاضي ينفي انباء رحيله عن إنبي ويطالب بتحري الدقة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
البنتاجون: كل الخيارات متاحة للرد على اعتداء إيران
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
الرئاسة التونسية تعلن توفر 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق مدينة حمص
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 22 يوليو 2021 12:57 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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