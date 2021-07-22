شمال سيناء تسجل صفر كورونا

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ثالث أيام عيد الأضحي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت بإجمالي عدد 535 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة،مشيرًا إلى تسجيل عدد 3 حالات شفاء جديدة بالفيروس ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3045 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 213 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، مع وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و12 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.