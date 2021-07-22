إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالشرقية

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أصيب ١٣ شخصا بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل ركاب، على طريق إكراش ديرب نجم بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزى لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل ركاب على طريق إكراش ديرب نجم، ما أسفر عن إصابة ١٣ شخصا بإصابات متنوعة.



جري نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.