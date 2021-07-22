«السياحة والمصايف» بحملة مفاجئة بالإسكندرية: تغريم 14 مستأجرا ومصادرة 300 شيشة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توقيع غرامات مالية جديدة على 14 من مستأجري الشواطئ، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الإحترازية ووجود عدد من شكاوى المواطنين بشأن مخالفة التعليمات المعلن عنها، محذراً أنه لن نتغافل عن أي تجاوزات وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفات، مشدداً على تحذير المستأجرين بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفات مرة أخرى.

أكد محافظ الإسكندرية استمرار تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئ من ابوقير شرقا حتي سيدي كرير غربا، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة لاستقبال رواد الشواطئ.

وعن الحملات الرقابية؛ قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تم شن 4 حملات مفاجئة مكبرة على طول الكورنيش خلال أول وثاني أيام العيد، بالإضافة إلى تواجد لجان المرور لمفتشي ومراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بصفة مستمرة على مدار اليوم، أسفرت الحملات عن مصادرة 300 شيشة ورصد مخالفات في عدد من شواطيء، تمهيدا لتوقيع غرامات مالية عليهم.

وأضاف أن نسب الأشغال في أولى أيام العيد شهدت انخفاضا ملحوظا حيث وصلت إلى 50٪ بينما شهد ثاني يوم العيد نسب إقبال وإشغال عالية وصلت إلى 100٪.

وأكد على استمرار الحملات الرقابية والتأكد من أمن وأمان الشواطئ وتوفير أفضل الخدمات للرواد.

رئيس "السياحة والمصايف" يقود حملة مفاجئة لشواطئ الاسكندرية: تغريم 14 مستأجر ومصادرة 300 شيشة (صور)

رئيس "السياحة والمصايف" يقود حملة مفاجئة لشواطئ الاسكندرية: تغريم 14 مستأجر ومصادرة 300 شيشة (صور)