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سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 24471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و796 حالة وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية تفشي الوباء.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، و9.9% منها لم تكن حاملة لأعراض المرض.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في موسكو (4287)، تليها مدينة بطرسبورج (1943)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (1835).

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و54711 إصابة، وتعافى 5 ملايين و427457 شخصا، بينهم 22660 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 151501 وفاة حتى الآن.