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أولمبياد طوكيو.. الماتادور فشل في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية بقيادة حجازي

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أولمبياد طوكيو.. الماتادور فشل في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية بقيادة حجازي أولمبياد طوكيو.. الماتادور فشل في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية بقيادة حجازي
تعادل سلبي دون أهداف.. والفريق المصري يحصد نقطة ويستعد لملاقاة الأرجنتين

أولمبياد طوكيو.. الماتادور فشل في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية بقيادة حجازي

فرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة وإسبانيا، صباح اليوم الخميس، في افتتاح المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وفشل الماتادور الإسباني في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية بقيادة أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة على مدار 90 دقيقة من الصمود، وتألق أبناء المدرب شوقي غريب في إبعاد المحاولات الإسبانية، بينما خرج الثنائي داني سيبايوس وأوسكار مينجوزا، لاعبا إسبانيا للإصابة في الشوط الأول.

وحصد منتخبا مصر وإسبانيا أول نقطة في هذه المجموعة، قبل لقاء الأرجنتين وأستراليا في نفس المجموعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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