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موعد مشاهدة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

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موعد مشاهدة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز موعد مشاهدة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صدام صعب مع نظيره البنك الأهلي على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الــ 25 بمسابقة الدورى المصري الممتاز في موسمها الحالي.

تقام المباراة في السابعة مساء اليوم الخميس 22-7-2021 على أرض ملعب استاد السلام.

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين؛ للتأكيد على بعض الأمور المتعلقة بالمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

وشهد المران تصعيد عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين، وهم: أحمد طارق سليمان، وفهد جمعة ووليد مصطفى، وعبدالرحمن أشرف «مانو»، وإبراهيم السيد، وذلك لتعويض غياب السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لتواجدهم مع الأولمبي في طوكيو للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، فيما خاض حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون في إطار تجهيز الجميع للمباراة المقبلة.

تنقل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

المصرى اليوم

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