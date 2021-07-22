كورونا تقضي على مظاهر العيد فى شمال سيناء

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تحظى سيناء بشهرة واسعة في عاداتها وتقاليدها المتوارثة على مر السنوات، وخاصة في المناسبات المختلفة كالأعياد وفى المناسبات الاجتماعية الأخرى.

حالت الظروف الخاصة التي تعيشها سيناء حاليا دون إحياء مظاهر الاحتفال بالعيد، علاوة على أزمة كورونا التي أوقفت استكمال الفرحة بالعيد وفقا للعادات والتقاليد المتبعة في الأعياد والمناسبات الأخرى، ومن أهمها الخروج إلى الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر وإقامة المسابقات في قيادة الدراجات الهوائية وركوب الخيل والآبل ولعب الكرة والجرى والتنزه على الشواطىء، إلى جانب حفلات السمر.

ويقول ماهر بدوى أحد القضاة العرفيين بالعريش، إنه في الأعياد كان يتم اصطحاب الشباب والأطفال لزيارة باقى العائلات والقبائل لتهنئتهم بالعيد، ولتعويدهم على العادات والتقاليد السائدة، إلا أن الظاهرة أوشكت على الانقراض لعدم اهتمام الشباب والجيل الحالى بها، ما يعرضها للاختفاء ومعها ظاهرة اجتماعية مهمة كانت الأساس في ترابط العائلات والقبائل.