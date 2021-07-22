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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح يوم الخميس، عن تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية. وأفادت الصحة الإسرائيلية بأنّه تم تسجيل 1.336 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت الحالات الخطيرة إلى 72.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية أنها لن تفرض قيودا إضافية لخفض معدل الإصابة بالوباء، في الوقت الحالي. ولفتت إلى أن «مسؤولي الصحة يفكرون في التوصية بجرعات معززة للإسرائيليين الذين لا يعانون من نقص المناعة»، مشيرا إلى أن «الوزارة تدرس تقليص مدة الحجر الصحي».

وكانت إسرائيل لقحت عددا كبيرا جدا من المواطنين ضد فيروس كورونا، في حين أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعادت في وقت سابق من شهر يونيو الماضي فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في بلد تلقى أكثر من نصف سكانه جرعتين من اللقاح.