أخبار عاجلة

وزير قطاع الأعمال: افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج (فيديو) -
قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك -
مطار مطروح يستقبل 126 سائحا من كازاخستان -
«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري -
قطاع الأعمال: ضخ 21 مليار جنيه استثمارات بالغزل والنسيج ودمج 32 شركة في 8 كيانات -
تصفيات اختيارات مواهب الناشئين بالزمالك في المنوفية والقاهرة والسويس -
راحة للأساسيين أمام مياه البحيرة من التدريب الصباحي غدًا -
إبراهيم القاضي ينفي انباء رحيله عن إنبي ويطالب بتحري الدقة -
البنتاجون: كل الخيارات متاحة للرد على اعتداء إيران -
الرئاسة التونسية تعلن توفر 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إسرائيل تسجل 1336 إصابة جديدة بـ

Print
إسرائيل تسجل 1336 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا إسرائيل تسجل 1336 إصابة جديدة بـ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح يوم الخميس، عن تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية. وأفادت الصحة الإسرائيلية بأنّه تم تسجيل 1.336 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت الحالات الخطيرة إلى 72.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية أنها لن تفرض قيودا إضافية لخفض معدل الإصابة بالوباء، في الوقت الحالي. ولفتت إلى أن «مسؤولي الصحة يفكرون في التوصية بجرعات معززة للإسرائيليين الذين لا يعانون من نقص المناعة»، مشيرا إلى أن «الوزارة تدرس تقليص مدة الحجر الصحي».

وكانت إسرائيل لقحت عددا كبيرا جدا من المواطنين ضد فيروس كورونا، في حين أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعادت في وقت سابق من شهر يونيو الماضي فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في بلد تلقى أكثر من نصف سكانه جرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات