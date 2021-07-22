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ضبط 26 طن لحوم وكبدة فاسدة في حملات تموينية بالقاهرة والمحافظات

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ضبط 26 طن لحوم وكبدة فاسدة في حملات تموينية بالقاهرة والمحافظات ضبط 26 طن لحوم وكبدة فاسدة في حملات تموينية بالقاهرة والمحافظات

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وجهت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الخميس، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 72 قضية بإجمالي مضبوطات 26.81 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق، أبرزها ضبط 9 أطنان لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.
وضبط 3.4 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، وضبط 2.55 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما اشتملت المضبوطات على 2.53 طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 1.9 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

المصرى اليوم

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