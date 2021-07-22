«المحامين العرب»: لابد من وضع حد للغطرسة الإسرائيلية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

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أدان اتحاد المحامين العرب، بأشد العبارات تجدد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، لقدسية المسجد الأقصى أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، بالاعتداء على المصلين ومطاردتهم، وطردهم من باحاته لتسهيل اقتحام المتطرفين اليهود لممارسة طقوسهم التلمودية.

وقال المكاوي بن عيسى، أمين عام الاتحاد، في بيان صحفي: «لقد تابع الاتحاد الأفعال البغيضة التي هي ليست بجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى العرب والمسلمين بجميع أنحاء العالم، خاصة وأنها تنفذ بشكل رسمي وممنهج في نطاق عيد الأضحى، لاستفزاز مشاعر العرب والمسلمين، بالاعتداء على مقدساتهم وتدنيسها».

وطالب بن عيسى، بتدخل دولي فوري لحماية المسجد الأقصى، والقدس من الاعتداءات الهمجية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ومن محاولات تهويدهما، وتغيير وضعهما التاريخي والقانوني والديني.

ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي بأن تضطلع بمهامها، ومسؤولياتها لوضع حد لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه.