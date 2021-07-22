وجبات وعيدية وملابس للأطفال الأيتام في شمال سيناء

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قامت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، بتوزيع وجبات وعيدية وملابس على الأطفال في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بمدينة العريش، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إنه تم توزيع ملابس جاهزة على البنين والبنات في دار الأيتام بالعريش، بجانب توزيع مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 و500 جنيه بحسب السن عليهم.

أضافت محمود أن إحدي الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المديرية قامت بذبح عجل وطبخ اللحوم وتوزيعها طازجة على أطفال الدار، تحت إشراف كامل من المديرية.