"الربيعة" يعلن نجاح موسم #الحج صحياً وخلوه من #كورونا والأوبئة الأخرى

قال: أرفع شكري وعرفاني للقيادة على اهتمامهم وحرصهم على توفير الإمكانات
أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نجاح موسم #الحج صحياً وخلوه من #كورونا والأوبئة الأخرى.
وقال الوزير: أرفع شكري وعرفاني للقيادة على اهتمامهم وحرصهم على توفيرهم كافة السبل والإمكانات لحجاج بيت الله الحرام.
وتابع: انطلاقاً من حرص القيادة على الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج؛ فقد استعدت وزارة الصحة بأفضل شكل لخدمتهم.
فيديو عاجل | #وزير_الصحة يعلن نجاح موسم #الحج صحياً وخلوه من #كورونا والأوبئة الأخرى#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/WEglVzgQFy— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 22, 2021