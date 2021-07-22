"الربيعة" يعلن نجاح موسم #الحج صحياً وخلوه من #كورونا والأوبئة الأخرى

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قال: أرفع شكري وعرفاني للقيادة على اهتمامهم وحرصهم على توفير الإمكانات

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نجاح موسم #الحج صحياً وخلوه من #كورونا والأوبئة الأخرى.

وقال الوزير: أرفع شكري وعرفاني للقيادة على اهتمامهم وحرصهم على توفيرهم كافة السبل والإمكانات لحجاج بيت الله الحرام.

وتابع: انطلاقاً من حرص القيادة على الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج؛ فقد استعدت وزارة الصحة بأفضل شكل لخدمتهم.