«قال لها أنت أعظم اختياراتي فطعنته بسكين».. اعترافات سيدة طوخ بقتل زوجها بسبب المصاريف

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قال لها «أنت أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي» فطعنته بسكين في صدره فسقط قتيلا«.. شهد مركز طوخ بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي أنهت فيها الزوجة حياة زوجها بسبب مصاريف العيد وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تداول عدد كبير مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، صور الرسائل الغرامية التي تبادلها الزوج «أحمد» المجني عليه وزوجته «ريهام» المتهمة بقتله بتسديد عدة طعنات بـ«سكين» بعد خلافهما على مصاريف العيد فسقط قتيلا.

وقبل وقوع الجريمة بشهر كتب الزوج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أنت أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي»، وفي تعليق لها على إحدى صوره التي نشرها على صفحته كتبت: «أحلى زوج ده ولا إيه».

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بمصرع محاسب على يد زوجته التي طعنته بـ«سكين» بسبب خلافات بينهما، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الزوجة وتدعي «ريهام» 25 سنة ربة منزل، قتلت زوجها «أحمد» 28 سنة، ويعمل محاسب بسبب مصاريف البيت.

وقالت التحريات إن المشاجرة نشبت في المطبخ وتطورت إلى التشابك بالأيدي حيث أمسكت الزوجة سكينًا وطعنت به زوجها في صدره، فسقط جثة هامدة، تم القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة، وجاري استكمال التحريات في الواقعة.

وقالت التحريات إن المجني عليه والمتهمة متزوجان منذ 4 سنوات، ولديهما طفلان أحدهما 3 سنوات، والآخر عام ونصف.

الزوجة تقتل زوجها بسكين في طوخ بمحافظة القليوبية

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