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ضبط 9494 مخالفًا لارتداء الكمامة و192 قضية تداول «شيشة»

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ضبط 9494 مخالفًا لارتداء الكمامة و192 قضية تداول «شيشة» ضبط 9494 مخالفًا لارتداء الكمامة و192 قضية تداول «شيشة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 9494 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9477 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 17 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت 703 مخالفات للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 192 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة» بإجمالي مضبوطات 1314 أرجيلة.

المصرى اليوم

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