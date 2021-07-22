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لم يخلفا أضرارا.. إطلاق صاروخين من لبنان على إسرائيل وجيش الاحتلال يرد بالقصف

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لم يخلفا أضرارا.. إطلاق صاروخين من لبنان على إسرائيل وجيش الاحتلال يرد بالقصف لم يخلفا أضرارا.. إطلاق صاروخين من لبنان على إسرائيل وجيش الاحتلال يرد بالقصف

جي بي سي نيوز :- قال الجيش الإسرائيلي -في تغريدة على موقع تويتر- إن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل اليوم الثلاثاء، وتسببتا في انطلاق صفارات الإنذار، في حين ذكر الجيش اللبناني أن إسرائيل قصفت منطقة حامول بـ12 قذيفة.

وأوضح أن منظومة القبة الحديدية اعترضت إحدى القذيفتين، بينما سقطت الأخرى في مكان مفتوح ولم تسفر عن وقوع أضرار، مضيفا أنه رد بنيران المدفعية.

وقالت القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) إنها رصدت فجر اليوم إطلاق صواريخ من محيط قرية القليلة اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

وأضافت اليونيفيل أنها رصدت في وقت لاحق إطلاق نيران المدفعية الإسرائيلية باتجاه الأراضي اللبنانية.

من جهته، قال الجيش اللبناني إن إسرائيل قصفت منطقة حامول بـ12 قذيفة، ولم تتسبب بأي إصابات أو أضرار.

وأضاف الجيش اللبناني -في بيان- أن وحداته عثرت على 3 منصات لإطلاق صواريخ غراد في منطقة القليلة الحدودية.

تهديد إسرائيلي
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن من يمس بإسرائيل سيدفع ثمنا باهظا، على حد قوله.

كما حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وأضاف غانتس أن إسرائيل لن تسمح للأزمة السياسية والاقتصادية الاجتماعية في لبنان أن تشكل أي تهديد على أمنها، بحسب قوله.

وخاضت إسرائيل في 2006 حربا ضد حزب الله الذي يتمتع بنفوذ في جنوب لبنان ويملك صواريخ متطورة، لكن منطقة الحدود ظلت هادئة في معظم الوقت منذ ذلك الحين.

وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ وقذائف على شمال إسرائيل في فترات متقطعة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

جي بي سي نيوز

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