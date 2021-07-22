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«المحامين»: استمرار الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث حتى نهاية الشهر

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«المحامين»: استمرار الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث حتى نهاية الشهر «المحامين»: استمرار الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث حتى نهاية الشهر

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قال صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، إن الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية، من شركة للتأمين والمعلن عنها بداية الشهر الجاري، متاح حتى نهاية شهر يوليو.

وأوضح «سليمان»، في تصريحات صحفية، أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة، أو النادي النهري بالمعادي، أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكر مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيها، ومبلغ التأمين مائة ألف جنيه، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتا ألف جنيه.

ونوه «سليمان» بأن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن العرض تاريخي يصب في صالح أعضاء الجمعية العمومية من المحامين، في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية، موجهًا الشكر لشركة مصر للتأمين على هذا العرض.

المصرى اليوم

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