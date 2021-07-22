رئيس «تسويق السياحة الثقافية»: اختيار «التايم» للقاهرة فرصة للترويج عالميا

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قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اختيار مجلة التايم الأمريكية، في تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل ١٠٠ وجهة استثنائية في العالم لعام ٢٠٢١ تدعو العالم لزيارتها، والتي شملت عدد من مدن العالم منها مدن كل من أثينا في اليونان، يجعلنا أمام فرصة كبيرة للترويج للسياحة الثقافية عالميا.

وأضاف «عثمان» أن التطوير الملهم الذي قامت به الحكومة المصرية، في منطقة الفسطاط، عبر انشاء مؤسسة ثقافية متحفيه تشع منها نور الحضارة والتراث المصري كان من بين الأسباب التي تجعل القاهرة ايقونة في ثوب جديد.

وتابع ان المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف يضم كنوز حضارة واحدة تحت سقف واحد والمنتظر افتتاحه قريبا يعد أحد اهم الأسباب التي تجذب الانظار للقاهرة.

ودعا «عثمان» إلى تنظيم فعاليات داخل مدينة القاهرة، والأقصر واسوان، بمشاركة المهتمين بالحضارة المصرية القديمة، وتوقع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن تحصل مصر على تدفقات جيدة خلال المرحلة المقبلة خلال الموسم الشتوي المقبل.

كما أكد «عثمان» ان الاكتشافات الاثرية التي تكشف عن أسرار متنوعة عن تاريخ وحضارة مصر القديمة سوف تجذب المزيد من شرائح السائحين المحبين للسياحة الثقافية، ودعا إلى ضرورة أن نبني صورة ذهنية جديدة عن السياحة الثقافية تعكس حالة المؤسسات المتحفي الحديثة على غرار مؤسسة المتحف المصري الكبير ،و متحف الحضارة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية دعمت القطاع السياحي، لافتا إلى اهمية أن يلعب المجتمع المدني السياحي دورا مهما في الترويج للسياحة الثقافية التي تعد أبرز ما يميز السياحة المصرية.