مقتل شخص وإصابة 10 إثر انفجار أسطوانات غاز بسوق في غزة

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أعلنت داخلية حماس، إخلاء حالة وفاة و10 إصابات من موقع «انفجار سوق الزاوية» إلى مستشفى الشفاء بغزة. وسمع صباح يوم الخميس، صوت انفجار ضخم هز سوق الزاوية وسط مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في تصريح أولي، أنّ الحريق وقع في مبنى أسفله محل لتعبئة الغاز مكون من ثلاثة طوابق.

وأكدت، أنّ أعمدة الدخان تتصاعد، فيما هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني، حيثُ تبين انفجار أسطوانات غاز. وأوضحت، أن الانفجار وقع في عدة محلات حيثُ تم نقل 10 إصابات وحالة وفاة لمسن من عائلة ساق الله يبلغ من العمر 68 عاماً، من المكان حتى اللحظة.

وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي بأن عطا ساق الله (68 عامًا)، توفي متأثرًا بجروحه بعد لحظات من وصوله بحالة حرجة جراء الانفجار.