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الصين : تقرير منظمة الصحة العالمية حول أصل كورونا مسيء

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الصين : تقرير منظمة الصحة العالمية حول أصل كورونا مسيء الصين : تقرير منظمة الصحة العالمية حول أصل كورونا مسيء

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أكّدت وزارة الصحة الصينية، صباح يوم الخميس، أن تقرير منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد مسيء ولن تتقيد به.

وصرح مسؤول كبير في لجنة الصحة الصينية للصحفيين بحسب وكالة «سبوتنك»: أن بلاده تأمل في أن تتعامل منظمة الصحة العالمية بـ «صدق» مع أعمال تتبع أصل كوفيد-19 باعتبارها قضية علمية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال المسؤول الصيني إن «المرحلة الثانية من التحقيق، تستخدم لغة لا تحترم العلم والفكر السليم. لن نتبع هذه الخطة»، مؤكّدا أن الصينية تدعم التحقيقات العلمية المبنية على حقائق، وتعارض تسييس التحقيق في منشأ الفيروس».

وأضاف: «يجب أن تتخلص منظمة الصحة العالمية من التدخل السياسي، وتعزز أعمال التتبع التي يتعين تنفيذها بشكل مستمر في العديد من البلدان والمناطق حول العالم بفاعلية وحكمة».

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، منتصف الشهر الجاري، أعلنت أن المرحلة الثانية من التحقيق في أصول فيروس كورونا، يجب أن تشمل مزيدا من الدراسات في الصين ومراجعات معملية. فيما عبّرت الصين عن رفضها إزاء اتهامات منظمة الصحة العالمية بأنها لم تشاركها البيانات الأولية اللازمة للتحقيق في أصول فيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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