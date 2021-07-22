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ثاني أيام التشريق.. تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية في رمي الجمرات

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ثاني أيام التشريق.. تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية في رمي الجمرات ثاني أيام التشريق.. تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية في رمي الجمرات
تحقيق التباعد المكاني بين الحجيج حفاظاً على سلامتهم والكوادر المشاركة

ثاني أيام التشريق.. تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية في رمي الجمرات

بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.


ورصدت بعثة وكالة الأنباء في المشاعر المقدسة تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات محددة تُحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1442هـ.


وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى يتوجه ضيوف الرحمن من المتعجلين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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