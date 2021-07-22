فيس بوك شاهد على حبهما.. قاتلة زوجها ليلة العيد بطوخ: غرست السكين في صدره ولم أقصد قتله

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قررقاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية تجديد حبس «ر س» 25 سنة ربة منزل والمتهمة بقتل زوجها المحاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز 15 يوما عل ذمة التحقيقات نتيجة الخلاف على مصروف المنزل، حيث قامت بطعنه بسكين المطبخ طعنه نافذه أودت بحياته.

أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة موضحة أنها كانت تدافع عن نفسها حيث نشب خلاف بينهما على مصروف المنزل تطور للشجار وانهال عليها بالضرب، مشيره إلى أنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع زوجها وطفليها ولكن خلافا نشب بينها وبين زوجها ولم تدرى أنه سينتهى بالقتل.

أوضحت أنها لم تقصد قتله إنما حدثت بينهما مشاجرة حامية وحاول ضربى فلم أدر بنفسى إلا وأنا أغرس السكين في صدره، ولم أتوقع أنى طعنته وتسببت في وفاته.

وشهدت قرية طنط الجزيرة بطوخ واقعة مصرع محاسب على يد زوجته إثر مشادة كلامية لخلافات على مصروف المنزل، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب عليها، فأمسكت سكينا ووجهته لصدره فسقط جثة هامدة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين «ر س» 25 سنة ربة منزل وزوجها «م أ ع»، 28 سنة، محاسب، على مصروفات المنزل، تطورت لمشاجرة تعدى المتوفى عليها أولا فأمسكت الزوجة سكين المطبخ وطعنته في صدره، فسقط على الفور جثة هامدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» آخر منشورات الزوجة «المتهمة» عبر صفحتها الشخصية والتى كتبت فيها بوستات وشاركتها مع صفحة زوجها منها «عندما استمع لصوتك عندما أشعر بوجودك أرى الأمال تتحقق والعالم يكون ملكي.. أنت عالمي الجميل فعاهدني يا حبيبي أن لا تكون إلا لي ولا أكون إلا لك إلى الأبـد»، ونشر الزوج المجنى عليه على صفحتة الشخصية بوستات كثيرة تُعبر عن حبه لزوجته.