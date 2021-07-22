٢١٣٪ زيادة في الموازنة الاستثمارية للشركة القابضة للبتروكيماويات

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قال سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات انه تم تأسيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوى ووضع المشروع فى إطار التنفيذ ، ويهدف إلى إنتاج ١٠٠ ألف طن سنوياً من مادة الإيثانول الحيوى الذى يُستخدم فى مجالات صناعة الأحبار والدهانات، وكذلك فى المجالات الطبية فى صناعة المطهرات، كما يمكن استخدامه مادةَ خامًا فى إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك، الأسيتالدهيد، الأسيتون، الإيثيل أسيتات، الإيثيلين، وغيرها ، كما يُستخدم أيضًا فى إنتاج بعض المنتجات الثانوية، مثل ثانى أكسيد الكربون الذى يُستخدم فى صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف)، والذى يُستخدَم فى مركّزات الأعلاف ، وتقدر تكلفته الاستثمارية حوالى ١١٢ مليون دولار ومخطط الانتهاء منه نهاية عام ٢٠٢٣ .

وأوضح أن مشروع إنتاج البولى سيلكون يعد أحد أهم المشروعات الجارى دراستها والذى يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج ٣٢ ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بحوالى١٢٠ مليون دولار .

كما أشار رئيس الشركة إلى أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، أنه تم تسويق ٣٩٠ ألف طن بزيادة نسبتها ١٣٪ على العام السابق ، كما تخطى حجم إنتاج المواد البتروكيماوية بالشركات التابعة خلال العام كمية ٤ مليون طن مقارنة بكمية ٨٧ر٣ مليون طن العام السابق وبزيادة نسبتها ٤٪ ، كما أشار إلى تحقيق الشركة حجم استثمارات بالموازنة بقيمة ٣ر١ مليار جنيه خلال العام مقارنة بإنفاق ٢١٨ مليون العام السابق وبنسبة تطور ٢١٣٪ وبزيادة ١٢٨٪ عن المخطط مما يعكس مدى تطور حجم استثمارات الشركة فى تنفيذ مشروعات البتروكيماويات الجديدة .