★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 32 يوليو المجيدة.

أعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية زيادة التقدم والازدهار، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس السيسي، للتهنئة بالمناسبة نفسها.

وعبر ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر المزيد من الرقي والازدهار.