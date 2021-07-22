«مسار إجباري» في حفل كامل العدد ثاني أيام العيد.. يشدو بـ 16 أغنية

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شهد مسرح الزمالك طوفانا من الحضور الجماهيري مع احتضانه لسهرة غنائية مطولة لفرقة مسار إجباري، والتي أحيت حفلتين متتاليتين لأول مرة بالمسرح.

أكثر من 3 آلاف شخص احتضنهم مسرح الزمالك في أول إطلالات مسار إجباري الجماهيرية في القاهرة بعد توقف طويل عن الحفلات الحية، خطفت خلالها الفرقة مسامع الحضور بأكثر من 16 أغنية، في رحلة غنائية بين أغنياتها القديمة والجديدة، بداية من «تقع وتقوم» و«زيك أنا» و«غمض عينيك»، مرورا بأغنيات «فاكرة» و«رغم المسافة» و«مطلوب حبيب» و«شيروفوبيا».

واستقبلت مسار إجباري جمهورها بكلمة «وحشتونا»، بعد غيابها الطويل عن الساحة الجماهيرية لتقرر تعريض محبيها في القاهرة بحفلتين متتاليتين بدلا من حفلة واحدة، وتمكنت من حمل لافتة كاملة العدد في كلتا الحالتين، واحتفلت مع الجماهير بعيد الأضحى المبارك على طريقتها.

من جانبه أبدى الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك سعادته لاحتضان مسار إجباري لأول مرة في المسرح، معلنا أن إطلالة الفرقة الإسكندرية تدشن بداية انطلاقة موسم الصيف في «الزمالك»، حيث. يشهد توليفة متنوعة المذاقات الموسيقية خلال شهري يوليو وأغسطس، من بينها حفلات «ستروبيري سوينج» و«أندروميدا» والنسخة الأولى من مهرجان مسرح الزمالك لموسيقى الروك.

وبدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها «اقرا الخبر» ومن بعده بسنتين ألبوم «وتقع وتقوم»، وصولا لآخر ألبوماتها «الألبوم»، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.