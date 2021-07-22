قصور الثقافة تحتفى بعيد الأضحى وثورة يوليو بالمنيا

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لرفع الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث قدمت فرقة كورال بيت ثقافة سمالوط فقرات فنية متنوعة مع المايسترو عمرو كمال، كما نظمت مكتبة العمارية الغربية ورشة فنية بعنوان «الاحتفال بعيد الأضحى المبارك» قدمتها الفنانة زيزى على.

ويواصل قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية بعنوان مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، بينما نظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية «تشكيل بالفوم» بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو، فيما أقامت مكتبة شم البحرية محاضرة بعنوان «مكتسبات ثورة 23 يوليو» حاضرها مسؤول النشاط، وفى نفس السياق نظم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية، وناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان «أسرار جسم الإنسان» لهاشم أحمد، كما قدم بيت ثقافة ديرمواس قراءة في موسوعة الطفل حيث تناولت القراءة العالم والفيلسوف اليوناني «أرسطو» ونشأته وأهم إنجازاته العلمية.