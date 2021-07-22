بسبب الأسبقية على الرى.. إصابة 4 من عائلتين فى مشاجرة بالفيوم

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أصيب 4 أشخاص، بسبب خلاف على أسبقية رى الأراضى الزراعية، حيث نشبت مشاجرة بين عائلة من قرية بني صالح وعائلة أخرى من قرية زاوية الكرادسة، واستخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم والعصي على حدود القريتين .

تلقي اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد تعليب، مٱمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بحدوث مشاجرة بين عائلتين على حدود قريتى زاوية الكرادسة وبنى صالح بالفيوم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، برئاسة الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث المركز، والفريق المعاون، وتبين من التحريات الأولية أن أسباب المشاجرة خلاف على أسبقية ري الأراضي الزراعية الخاصة بالعائلتين، وتم فض المشاجرة، وفرض كردون أمني بالمنطقة لعدم تجدد الأشتباكات بين أطراف العائلتين والقبض على أفراد المشاجرة وضبط الأسلحة المستخدمة.

ونقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين وهم قرني محمد إسماعيل ٥٥ سنة، وإسماعيل قرني محمد ٣٥ سنة، ومحمد عماد محمد ٣٠ سنة، وأحمد قرني محمد ٢٦ سنة، إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج اللازم وفرض حراسة أمنية عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.