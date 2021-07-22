وزير الأوقاف لقيادات الدعوة في بني سويف : غير مسموح بتصوير توزيع اللحوم

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التقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بقيادات الدعوة بمديرية بني سويف بحضور محمد عزت مدير المديرية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية وبعض المفتشين بالمديرية.

خلال اللقاء تحدث وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن أهمية العمل والإخلاص فيه، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بكل قوة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًّا وماديًّا.

وشدد وزير الأوقاف خلال اللقاء على الاجتهاد في مواصلة التعلم وتطوير الذات علميًّا وثقافيًّا، مؤكدًا أن الاجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل شعار الأوقاف في المرحلة الراهنة. كما أكد ضرورة التزام الدقة والشفافية واحترام المشاعر الإنسانية عند توزيع لحوم الأضاحي، وأنه غير مسموح نهائيًّا بتصوير أي شخص عند التوزيع احترامًا ومراعاة للمشاعر الإنسانية.