غرق مهندس في بحيرة وادي الريان بالفيوم

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لقي مهندس شاب مصرعه، غرقٱ أثناء استحمامه بالبحيرة الأولى بوادي الريان بمحافظة الفيوم، تلقي اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد علاء سعودي، مٱمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حادث غرق لشاب في العقد الثاني من عمره أثناء استحمامه بالبحيرة الأولى وادي الريان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق برئاسة الرائد إسلام الصاوي، إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية غرق المهندس الشاب «إسلام محمدعبدالقادر الشيمي» وتوفي في الحال باسفكسيا الغرق وأنه عريس جديد في الأشهر الأولي من زواجه وجاء من البحيرة في فسحة بمناسبة العيد الاضحى المبارك.

وتم أنتشال الجثة من قبل فريق الأنقاذ النهرى، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة ،وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والذى قررت تسليم الجثمان إلى اسرتة لدفنه بمقابر العائلة.

