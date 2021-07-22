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انفجار بمنزل وسط غزة يسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين

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انفجار بمنزل وسط غزة يسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين انفجار بمنزل وسط غزة يسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين
فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين

انفجار بمنزل وسط غزة يسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين

أسفر انفجار في منطقة سوق الزاوية بمدينة غزة، وقع صباح اليوم، في منزل مكون من عدة طوابق، عن انهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة.

وقال الناطق باسم الداخلية في غزة، إياد البزم، في بيان صحفي: إنه "تم إخلاء شهيد وعشر إصابات من موقع انفجار سوق الزاوية بمدينة غزة إلى مستشفى الشفاء".

وأكد البزم وفق "سبوتنيك عربي" أن فرق الدفاع المدني والشرطة التي هرعت للمكان تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار وإخلاء المصابين.

ولفت إلى أن فرق هندسة المتفجرات بالشرطة والأجهزة المختصة باشرت بشكل فوري التحقيق في مُسببات الانفجار.

وفي سياق متصل، صرح الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان له، بأن حريقًا اندلع في محل لتوزيع الغاز أسفل مبنى من ثلاثة طوابق في منطقة سوق الزاوية المكتظة بالسكان في مدينة غزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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