أخبار عاجلة

تأجيل جلسة مجلس النواب الأردني لجلوس نائب بمقعد رئيس الوزراء -
الفرق الرقابية في الرياض تنفذ مجموعة من الجولات الميدانية -
الرئيس التونسي: محاولات تسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية تحديداً -
"التحالف": الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة تجاه خميس مشيط -
"الصليب الأحمر" اللبناني: سقوط 84 جريحًا في مظاهرات بيروت -
الهلال يتدرب على فترتين .. ويلتقي الفيصلي بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام -
5 أخطاء شائعة في تمرين الضغط تفقده معظم فوائده للعضلات -
"السعودية للمراجعين" تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع "هارفارد" للأعمال -
الماجستير لـ"البقمي" في إدارة الأزمات -
رئيس حكومة اليمن: أي إجراءات أحادية لتقويض اتفاق الرياض غير مقبولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عيار 24 بـ216.76 ريال.. في الخميس 22 يوليو 2021

Print
عيار 24 بـ216.76 ريال.. سعر الذهب في السعودية الخميس 22 يوليو 2021 عيار 24 بـ216.76 ريال.. في الخميس 22 يوليو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد في ، ارتفاع طفيف صباح اليوم الخميس 22 يوليو 2021، وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يعد أعلى العيارات الذهبية في السعودية ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى عند سعر 216.76 ريال سعودى،وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 126.44 ريال.

وذكر معهد التمويل الدولي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار، وتوقع المعهد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري 2021 بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

ووفقاً للمعهد ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي نحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في السعودية اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة

ريال سعودى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

216.76 ريال

$57.79

سعر الذهب عيار 22

198.70 ريال

$52.97

اسعار الذهب عيار 21

189.67 ريال

$50.57

اسعار الذهب عيار 18

162.57 ريال

$43.34

سعر الذهب عيار 14

126.44 ريال

$33.71

سعر الذهب عيار 12

108.38 ريال

$28.89

اسعار أوقية الذهب

6،741 ريال

$1،797

اسعار جنيه الذهب

1،517 ريال

$404.52

اسعار كيلو الذهب

216،759 ريال

$57،788

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"السعودية للمراجعين" تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع "هارفارد" للأعمال

"السعودية للمراجعين" تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع "هارفارد" للأعمال

"السعودية للمراجعين" تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع "هارفارد" للأعمال

"السعودية للمراجعين" تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع "هارفارد" للأعمال

الأول من نوعه بالسعودية والمنطقة.. "فنتك" تعلن نتائج المسح الوطني للتقنية المالية

الأول من نوعه بالسعودية والمنطقة.. "فنتك" تعلن نتائج المسح الوطني للتقنية المالية

تذبذب وارتفاع وحذر.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الأربعاء 4 أغسطس 2021

تذبذب وارتفاع وحذر.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الأربعاء 4 أغسطس 2021