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عاود الانخفاض.. فى الإمارات الخميس 22 يوليو 2021

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عاود الانخفاض.. سعر الذهب فى الإمارات الخميس 22 يوليو 2021 عاود الانخفاض.. فى الإمارات الخميس 22 يوليو 2021

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شهد في الامارات، مستهل تعاملات الخميس 22 يوليو 2021، انخفاض مفاجئ وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 212.27 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

212.27 درهم

$57.79

سعر الذهب عيار 22

194.58 درهم

$52.97

اسعار الذهب عيار 21

185.74 درهم

$50.57

اسعار الذهب عيار 18

159.20 درهم

$43.34

سعر الذهب عيار 14

123.82 درهم

$33.71

سعر الذهب عيار 12

106.13 درهم

$28.89

اسعار أوقية الذهب

6،601 درهم

$1،797

اسعار جنيه الذهب

1،486 درهم

$404.52

اسعار كيلو الذهب

212،266 درهم

$57،788

المصرى اليوم

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