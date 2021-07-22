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في صمت.. رحيل الإذاعي كامل البيطار

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في صمت.. رحيل الإذاعي كامل البيطار في صمت.. رحيل الإذاعي كامل البيطار

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توفى الإذاعي كامل البيطار، صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة.

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عبّر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»: «إلى جنة الخلد، الإعلامي العظيم كامل البيطار، ستظل رسالتك عطرة في قلوب الشرفاء».

وكان كامل البيطار، قد دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

في آخر لقاءاته، كان «البيطار» يقول: «مشكلتي في الحياة أني رجل واضح وصريح، وشخصيًا أني لم استمع للراديو منذ 30 عامًا، بالذات بعد خروجي معاش، لأنه لا يوجد أي جديد في الراديو».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «90 % من أفكار صوت العرب كانت من بنات أفكاري، والآن هناك أشخاص يعيشون على أفكار الآخرين، واستحوذوا على المناصب والأوضاع».

وتابع: «برنامجي عن (ما يطلبه العمال) من عمل اسمي وكنت أقدمه لمدة 9 سنوات، ويذاع من الواحدة إلى الواحدة ونصف، وبعدها برنامج (مع العمال العرب) الذي أصبح علامة من علامات صوت العرب»، مشيرًا إلى أن «هناك ردحًا يحدث في التلفزيون، ولم استمع للإذاعة منذ 30 عامًا لأنه (مفيش جديد)».

وأردف: «زمان كانت الشرق الأوسط من أروع الإذاعات الموجودة، ودلوقتي مفيش إيناس جوهر وسناء منصور، وكنا زمان في حالة تنافس عظيم وأصدقاء على أعلى مستوى».

المصرى اليوم

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