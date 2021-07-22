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إذا لاحظت هذه العلامة الغريبة على أصابعك فاحذر من مرض خطير

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إذا لاحظت هذه العلامة الغريبة على أصابعك فاحذر من مرض خطير إذا لاحظت هذه العلامة الغريبة على أصابعك فاحذر من مرض خطير
يدفع المزيد من الدم والسوائل إلى الأنسجة عند أطراف أصابعك

إذا لاحظت هذه العلامة الغريبة على أصابعك فاحذر من مرض خطير

إذا لاحظت أن أصابعك تبدو أكبر من المعتاد، فقد تكون هذه علامة تحذير غير عادية تشير إلى أنك في خطر، حيث إن بعض أورام الرئة تنتج مواد كيميائية شبيهة بالهرمونات، وفقًا لتقارير WebMD.

ويدفع أحد الأورام المزيد من الدم والسوائل إلى الأنسجة عند أطراف أصابعك، بحيث تبدو أكثر سمكًا أو أكبر من المعتاد. وقد يبدو الجلد بجوار أظافرك لامعًا، أو قد تتقوس أظافرك أكثر من المعتاد إذا نظرت إليها من الجانب. ويرتبط هذا العرض ارتباطًا وثيقًا بسرطان الرئة؛ حيث إن حوالي 80٪ من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، لديهم هذه الأعراض.

وسرطان الرئة هو النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، ويعتمد نجاح العلاج إلى حد كبير على حجم السرطان ومدى انتشاره في الرئتين. بعبارة أخرى، كلما تم اكتشافه مبكرًا، كان ذلك أفضل.

ووفق "سبوتنيك عربي" حللت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، زيادة حجم الإصبع والارتباط بالحالات الطبية الأساسية.

وقالت الدراسة: "على الرغم من أن حنف القدم على أصابع القدم لا تظهر عليه أعراض في معظم الحالات، إلا أنه غالبًا ما يشير إلى وجود حالات طبية أساسية خطيرة".

ووجد لاحقًا أن الأعراض مرتبطة بمجموعة متنوعة من الحالات السريرية، بما في ذلك توسع القصبات، وسرطان الرئة، وتليف الكبد، وأمراض القلب الخلقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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