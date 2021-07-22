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البترول : تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠

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البترول : تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠ البترول : تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠

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توقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حدوث طفر ة في صناعة البتروكيماويات خلال الفترة القادمة فى ضوء عدد من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالى ٨ مليار دولار فى مقدمتها مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتى تقدر استثماراته بحوالى ٥ر٧ مليار دولار .
وتابع : تم مؤخراً توقيع عقود مع شركتى بكتل الأمريكية واكسنس الفرنسية وبمشاركة شركتى إنبى وبتروجت لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية والتصميمات وتوفير التكنولوجيا الخاصة برخص المشروع ، وأضاف أنه تم الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠ مما يسهم إيجابياً فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية ، لافتاً إلى أنه جارى دراسة عدد من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات للبدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض من تلك المنتجات بما يدعم الاقتصاد القومى .
واشار الي النتائج المتميزة للشركة القابضة للبتروكيماويات ، مؤكداً على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة والعمل على تذليل كافة المعوقات التى قد تواجه تنفيذها لوضعها على خريطة الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا .
ومن جانبه أشار الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة إلى تطور تقدم أعمال مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والذى يهدف إلى إنتاج ٨ر٢ مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و٩٣٠ ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية ، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الحالية توقيع عقد استشارى إدارة المشروع PMC نهاية يونيو الماضى ، كما تم اختيار أصحاب رخص التصنيع ومخطط توقيع العقود خلال الفترة القليلة القادمة .

المصرى اليوم

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