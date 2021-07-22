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محافظ كفر الشيخ يشدد على توفير احتياجات المصطافين بمصيف بلطيم

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شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير كل احتياجات المصطافين بمصيف بلطيم، وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم، وحسن معاملتهم، واستمرار أعمال النظافة، والرش والتطهير، موجهًا العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مصيف بلطيم، بالقيام بجولات مسائية ونهارية للاطمئنان على راحة المصطافين.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، مدينة مصيف بلطيم، ليلاً للاطمئنان على الحالة الأمنية والمرورية، رافقه خلالها العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

شملت الجولة المرور على نقطة شرطة مدينة مصيف بلطيم وتفقد الخدمات الأمنية بالمدينة الثابتة والمتحركة، وخاصة الميادين المزدحمة بزوار ورواد المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك واطمأن على تأمين الحدائق والمنتزهات العامة والميادين للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ

المصرى اليوم

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