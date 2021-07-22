★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اسعار الذهب، صباح اليوم الخميس، 22 يوليو 2021، تراجع مستمر منذ مساء الثلاثاء لتحقق أدنى مستوى لها في اسبوع بسبب ارتفاع الدولار وانتعاش رغبة المخاطرة للمستثمرين مع انتظار اجتماع البنك المركزى الأوروبى المقرر اليوم، يتوقع الخبراء أن يتجه للتسير النقدى .

واستقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس، عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الأربعاء في استجابة للتراجع في سعر الذهب عالميًا، ومع ذلك ظلت الأسواق في حالة ركود، بسبب عزوف المواطنين عن الشراء، ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية ويكون تأثير البيع والشراء المحلى ضئيلا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 903 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 676 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6320 جنيهًا.

وواصل سعر الذهب في البورصة العالمية التراجع مع ضغط من الدولار الذي يصل لأعلى مستوى له منذ ثلاثة شهور بالإضافة لانتعاش الأسهم الأمريكية في ظل اتجاه المتداولون للمخاطرة، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، كما انخفضت أسعار الذهب عالميا، في التعاملات الفورية بنفس النسبة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الخميس، 793.12 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،798.65 $ .

اقرأ أيضا:

واصل الانخفاض.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

عاد للانخفاص.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021

يتجاهل بهجة العيد.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم 19 يوليو 2021

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

تثير القلق.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 18 يوليو 2021