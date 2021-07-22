رئيس مدينة الحامول يتابع أعمال النظافة بالمركز

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تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، صباح اليوم الخميس، أعمال النظافة والإنارة العامة، بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، المتعلقة بكنس الشوارع ورشها بالمياه لتجنب الأتربة وحرارة الجو وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات.

كما تابع رضا حوا، رئيس قرية الكفر الشرقي أعمال النظافة داخل شوارع القرية ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية، وأيضًا صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع مساكن قرية القليعة، كما تابع هلال السيد هلال، رئيس قرية كوم الحجر سير العمل بمنظومة النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها.

كما تابعت حكمت الباز، رئيس قرية غرب تيرة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالطريق الرئيسي الحامول، بلطيم، ورفع مستوي الانارة العامه بالشوارع الرئيسية والجانبية ومدخل القرية.