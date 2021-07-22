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‬«تطوير الذات» بفرع ثقافة البحر الأحمر

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‬«تطوير الذات» بفرع ثقافة البحر الأحمر ‬«تطوير الذات» بفرع ثقافة البحر الأحمر

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قدم قصر ثقافة الغردقة، محاضرة بعنوان «تطوير الذات» ضمن محاضرات سلسلة التنمية البشرية القتها الدكتورة جيهان أحمد شوقي، تحدثت فيها عن ماهية تطوير الذات وهو تكوين أساس الإنسان في الكثير من المجالات المختلفة وتحسين معيشة الحياة، والسعي وراء الأحلام والطموحات وتطوير للهوية والموهبة، كما استعرضت مهارات تطوير الذات وتطوير الثقة بالنفس وانها مهارات فن التواصل وفن الإدارة وتنمية مهارات التفكير واكتساب مهارات علمية وعملية في الحياة.

بث بيت ثقافة رأس حدربة، محاضرة توعوية للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، إذ قال إن أصحاب القدرات الخاصة هم فئة موجودة بالمجتمع بالفعل في الزمن السابق كان التعامل معهم بالتهميش والاستبعاد حتى في الحوار العام مع أسرهم والمجتمع والبيئة التي يعيشوا فيها وهذا يأثر على نفسية الشخص، أما عن كيفية التعامل معهم فاهم شئ لا ننظر لهم بنظرة دونية أو نظرة شفقة لأن الله سبحانه وتعالى انقص من صاحب الهمة شئ وعوضه بشئ آخر، بجانب محاضرة بعنوان «العنف الاسرى واثرة على الطفل» القاها الشيخ درناوى فرج، موضحا أن العنف بصفة عامة هو معاملة الاخرين معاملة غير لائقة سواء كان العنف معنويا أو عنف ماديا.

المصرى اليوم

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