حملات تموينية على المخابز البلدية ومحطات الوقود في العيد بالإسكندرية (صور)

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قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن المديرية تواصل عملها الرقابي والمتابعة على مدار أيام اجازة عيد الاضحى المبارك، من خلال تسيير حملات ميدانية مفاجئة، وربطها بغرف عمليات المديرية، للتأكد من توافر الخدمات الأساسية للمواطنين والالتزام بالاسعار.

وأضاف «سعدالله»، أنه يتم إيفاد لجان تضم مفتشين ورؤساء إدارات الرقابة ومديرى الإدارات، للمرور الميدانى على الأنشطة التموينية لمتابعة أعمال المخابز البلدية وانتاج الخبز البلدى وكذلك متابعة محطات تموين السيارات ومتابعة مستودعات البوتاجاز وكذلك الأسواق .

ورصدت اللجان سهولة حصول المواطنين على رغيف الخبز دون أي وجود لأى ازدحام أو تكدسات وتوافر جميع الخدمات التموينية.

لجان تموينية تفاجئ المخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توفير الخدمات فى العيد بالإسكندرية (صور)

لجان تموينية تفاجئ المخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توفير الخدمات فى العيد بالإسكندرية (صور)

لجان تموينية تفاجئ المخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توفير الخدمات فى العيد بالإسكندرية (صور)

لجان تموينية تفاجئ المخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توفير الخدمات فى العيد بالإسكندرية (صور)

لجان تموينية تفاجئ المخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توفير الخدمات فى العيد بالإسكندرية (صور)

لجان تموينية تفاجئ المخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توفير الخدمات فى العيد بالإسكندرية (صور)