تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس بالكويت

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أكدت هيئة الارصاد الجوية بالكويت أن حالة الطقس اليوم الخميس في الكويت 22_07_2021 ستكون الأجواء شديدة الحرارة لدرجة جعلت درجات الحرارة تصل في حوالى ٤ مدن إلى الخمسين درجة مئوية اليوم بالكويت.

والجو رطب نسبيا نهارا بينما في الليل سيكون من المتوقع أن يكون الطقس حارًا إلى مائل للحرارة وبيان حالة الطقس كالتالى بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالكويت لطقس اليوم الخميس 22_07_2021.

نهارًا

شديد الحرارة ورطب نسبيًّا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08- 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 35 كم/ساعة.



درجة الحرارة العظمى: 47°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى: 35°ﻡ



حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 2- 5 أقدام.



ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 1- 5 أقدام.

درجات الحرارة اليوم الخميس 22_07_2021

مدينة الكويت 45 36

مطار الكويت 47 34

العبدلي 50 32

الجهراء 50 35

السالمية 37 34

الأحمدي 38 34

جال اللياح 48 34

الوفرة 49 32

السالمي 50 35

مطربة 50 35