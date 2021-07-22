★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض منتخب مصر الأولمبي أولى مبارياته أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الخميس 22-7-2021 في المباراة التي تجمع المنتخبين الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، بملعب سابورو دومي باليابان، ويقود المنتخب شوقي غريب.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل المنتخب في افتتاح مشوار الفراعنة، وهم: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وإمام عاشور.

تبدأ فعاليات الأولمبياد 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، زيقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والارجنتين وأستراليا.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً